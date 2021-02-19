الجيش: معركة الخلاص ستكون ميدانها "صنعاء" لاجتثاث مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الجيش الوطني، الخميس، أن معركة الخلاص ستتخذ من صنعاء ميدانًا لها لاجتثاث مليشيا الحوثي الإرهابية، والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وخاطبت صحيفة الجيش "26 سبتمبر"، في افتتاحيتها، الخميس، "قبائل صنعاء، ومن لا يزال متخلفا عن الركب حتى اللحظة ممن سامتها المليشيا الإيرانية سوء العذاب بالقول: "لقد آن أوان التلاحم الوطني تمهيدا لخوض معركة الخلاص".

وأكدت الصحيفة، أن "بضاعة المليشيا الحوثية مزجاة وكاسدة، فهي خليط بين الشائعات والدعاية والجرائم والإجبار على القتال واستعطاف أبناء القبائل والزج بالأطفال في الخطوط الأمامية، وهو ما يعني أن الطريق الآن وأكثر من أي وقت مضى أصبح سالكا نحو صنعاء".

وأضافت: "بإرادة الأبطال الفولاذية، وعزائم اليمنيين التي لا تلين، لن تكون صنعاء التاريخ إلا في محيطها العروبي بهويتها اليمنية الأصيلة، ومن قلبها سينطلق مشروع اليمن الاتحادي الجدي، يمن المواطنة والعدل والمدنية والنماء والمستقبل الواعد".

وأشارت الى المعارك التي يخوضها أبطال الجيش والقبائل ضد المليشيا الحوثية في مأرب. وقالت: "يجترح أبطال القوات المسلحة الميامين ورجال المقاومة الأشاوس بطولات استثنائية، ومآثر خالدة في معركتهم الوطنية المقدسة ضد بقايا الكهنوت، ومرتزقة إيران، مؤمنين كل الإيمان بأن العاقبة لأبناء الوطن لا المتوردين عليها وإن كلف الثمن وتضاعفت التضحيات".

وأكدت أن "بوارق النصر تلوح في الأفق مبشرة بعهد يمني جديد خال من المليشيات والإرهاب، فبأبطال تشربوا قيم الجمهورية عقيدة قتالية راسخة وأقيال يقتفون خطى الثائر القردعي وابن مكشوح المرادي شريعة ومنهاجًا تهاوت قوى الغزو الإيراني على أسوار محافظة مأرب".

وأشارت إلى أن معركة مأرب الأخيرة كشفت "عن خلافات بينية تتنامى بين أجنحة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على خلفية صراع المصالح والمناصب والاتهامات المتبادلة، من شأن هذه الخلافات أن تعصف ببنيتها الهشة وإلى الأبد".

