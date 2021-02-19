شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء: محكمة حوثية تصادر عمارة المغترب اليمني في الولايات المتحدة |منصور اللهبي| بدعوى لا أساس لها من الصحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أمس الاربعاء، بأن محكمة تابعة لمليشيا الحوثي تسعى الى مصادرة فندق كبير يملكه مغترب يمني في أمريكا بزعم ملكيته لأحد المقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكرت المصادر ، إن فندق اللهبي الواقع بمنطقة دار سلم جنوبي العاصمة بني قبل عشرين عاما، وسميت الحارة باسم "اللهبي" كون مبنى الفندق هو أول عمارة بنيت في المنطقة.

وبينت المصادر بأن مالك الفندق الذي كلفه ملايين الدولارات هو المواطن المغترب في أمريكا منصور اللهبي واخوانه.

واعتبرت المصادر أن قرار الحجز الصادر من ما تسمى النيابة الجزائية المتخصصة باطلة، والتي تزعم أن الفندق مملوك لـ علي صالح الأحمر شقيق الرئيس السابق صالح.

وتواصل المليشيا مصادرة وحجز عشرات المنازل والمباني بالقوة دون التثبت من وثائق الملكية.