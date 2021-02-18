شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يشيد بإنجاز منتخب المحافظة بطولة رئيس الجمهورية للمدارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ أبين للواء الركن ابو بكر حسين سالم مكتب الشباب والرياضة بتكريم منتخب ابين بعد فوزه ببطولة رئيس الجمهورية للمدارس الثانوية.



وأشاد المحافظ بانجازات منتخب أبين الذي فاز بالبطولة بعد تغلبه على منتخب عدن بضربات الترجيح، لافتا الى ما تتميز به المحافظة من مواهب رياضية، مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية للانشطة الرياضية في اطار الخطط والبرامج لهذا العام.