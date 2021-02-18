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محافظ أبين يشيد بإنجاز منتخب المحافظة بطولة رئيس الجمهورية للمدارس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ أبين للواء الركن ابو بكر حسين سالم مكتب الشباب والرياضة بتكريم منتخب ابين بعد فوزه ببطولة رئيس الجمهورية للمدارس الثانوية.

وأشاد المحافظ بانجازات منتخب أبين الذي فاز بالبطولة بعد تغلبه على منتخب عدن بضربات الترجيح، لافتا الى ما تتميز به المحافظة من مواهب رياضية، مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية للانشطة في اطار الخطط والبرامج لهذا العام.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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