شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احمد بن مبارك يتلقى إتصال هاتفي من نظيره الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. احمد بن مبارك اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان.



وخلال الاتصال نقل الوزير الاماراتي تحياته الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والى الحكومة .. معبرا عن دعمه وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبما يحقق الامن والاستقرار لليمن ويخدم تطلعات شعبه العزيز.

بدوره أكد الوزير بن مبارك على متانه وعمق تلك العلاقات الأخوية التي تحصنها روابط الدم والقربى والتاريخ المشترك الذي يجمع بلدينا ووقوفنا معا في ذات الخندق لمواجهة التحديات المشتركة جراء الانقلاب الحوثي الذي جاء منفذا للأجندة الايرانية، والذي ما استهدف اليمن الا لمكانته وموقعه كعمق حضاري وحصن لأشقائه في الجزيرة والخليج العربي .. مجددا تقديره لكل ما قدمته دولة الامارات العربية المتحدة.