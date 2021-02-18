شكرا لبحثكم عن خبر انباء عن مغادرة رئيس هيئة الاركان الى دولة الامارات لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية اليوم الأربعاء عن مغادرة رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع ، الفريق صغير بن عزيز، من مدينة مأرب. وقالت المصادر ، إن الفريق صغير بن عزيز، غادر مدينة مأرب باتجاه مدينة سيئون في حضرموت، ومنها إلى دولة عربية. وأوضحت مصادر مطلعة ان بن عزيز غادر متجها الى الإمارات . واختتمت المصادر قولها بأن مغادرة بن عزيز الى الامارات تأتي لطلب دعم للجبهات خصوصا وان الامارات كان لها دور في جبهة مأرب وساهمت في تحرير كثير من المناطق قبل ان تغادر مأرب نتيجة لضغوطات شعبية وحزبية بحسب المصادر .

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