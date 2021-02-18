نائب الرئيس يعزي في استشهاد العميد البطل أحمد قائد الشرعبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد البطل أحمد الشرعبي قائد لواء الصقور، وهو يرابط في ميادين العزة والبطولة والشرف.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والبطولية التي سطرها مع رفاقه الأحرار أبطال الجيش والمقاومة والقبائل الشجعان، في ميادين العزة والكرامة، بالانتصار على المليشيات الإرهابية ودحر هجماتها الإجرامية وإفشال مخطط داعميها الإيرانيين، منوها بكفاءة الشهيد العسكرية والعملية وشجاعته وإخلاصه في مختلف المواقع القيادية والميدانية التي شغلها طوال مسيرة حياته الحافلة بالتضحية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.