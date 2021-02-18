شكرا لبحثكم عن خبر الخُبجي يطلع على سير العمل في هيئة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الجنوبية برفقة محافظ عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، القائم بأعمال رئيس المجلس، و بمعية أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى مقر هيئة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الجنوبية.

وخلال الزيارة، التي رافقهما فيها اللواء محسن عسكر مستشار رئيس المجلس للشؤون العسكرية والأمنية، واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، استمع الخُبجي ولملس من اللواء صالح علي حسن رئيس هيئة العمليات المشتركة، وضباط الهيئة، إلى شرحٍ وافٍ عن سير العمل في الهيئة والخطط المستقبلية لتطوير العمل المؤسسي ورفع الكفاءة لدى وحدات وأفراد القوات المسلحة الجنوبية.

وبدوره نقل الدكتور الخُبجي لرئيس الهيئة وضباط وأفراد الهيئة، تحيّات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الجنوبيين، متمنياً لهم المزيد من النجاحات العملية في مهامهم الخاصة.

هذا وأشاد الخُبجي ولملس بما لمسوه من تطوير وإدارة في ما تقدمه الهيئة من أعمال لخدمة وتنظيم آليات العمل، وتوحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف وحدات الجيش والأمن الجنوبيين.