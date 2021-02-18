مناقشة احتياجات القطاع الصحي بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع بمحافظة مأرب، برئاسة نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، وضم مسئولي مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء المستشفيات ومسئولي البرامج الصحية، وشركاء العمل الانساني العاملين في القطاع الصحي، الوضع الصحي واحتياجات المحافظة الصحية.



واستعرض الاجتماع احتياجات القطاع الصحي ومصفوفة الاحتياجات التي اعدها مكتب الصحة، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي بالمحافظة جراء النزوح الكبير الى المحافظة ومحدودية الامكانات والبنى التحتية.

وتناول الاجتماع تدخلات شركاء العمل الانساني ودعمها للقطاع الصحي خلال المرحلة الماضية وخطط تدخلاتها خلال العام الجاري، للاستجابة للاحتياجات الملحة والمستدامة على حد سواء للارتقاء بالقطاع الصحي، والاوضاع الانسانية للنازحين في المخيمات بمديرية صرواح والتي استهدفتها مليشيا الحوثي الانقلابية الارهابية بالقذائف والصواريخ المختلفة، واحتياجاتهم الى التدخلات الصحية العاجلة