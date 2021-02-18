محافظ حجة وقائد المنطقة الخامسة يتفقدان قوات التشكيل البحري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى حسين صلاح، اليوم، قوات التشكيل البحري التابع للمنطقة المرابطة على سواحل وجرز البحر الأحمر.



وأشاد محافظ حجة بالجاهزية القتالية التي تتمتع بها قوات التشكيل البحري المتمثلة في التصدي للعمليات الارهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية الارهابية عبر الزوارق البحرية المفخخة والمسيرة عن بعد والألغام البحرية التي تستهدف الملاحة الدولية وسكان الجرز.

الى ذلك عقد محافظ حجة في مدينة ميدي لقاءا موسعا مع قيادات السلطة المحلية ومشايخ وأعيان المديريات، للوقوف أمام القضايا والمشاكل التي تواجهها أبناء المديريات.

وناقش اللقاء اوضاع القطاعات الخدمية والتنموية وسبل تحسينها.