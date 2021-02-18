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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة العلاقات العامة واستراتيجيات الاتصال بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
اختتمت، اليوم، بمدينة سيئون دورة العلاقات العامة واستراتيجيات الاتصال، نظمتها شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت (YDN).
وتلقى 25 مشاركا ومشاركة على مدى يومين، جملة من المعارف والخبرات والمفاهيم حول طرق التواصل الفعالة وأساليب المراسلات الرسمية.
واكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام، الى اهمية الدورة في اكساب المشاركين مهارات نوعية تمكنهم من التغلب على التحديات ومواصلة مسيرة العطاء وخدمة المجتمع.