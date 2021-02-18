اختتام دورة العلاقات العامة واستراتيجيات الاتصال بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت، اليوم، بمدينة سيئون دورة العلاقات العامة واستراتيجيات الاتصال، نظمتها شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت (YDN).



وتلقى 25 مشاركا ومشاركة على مدى يومين، جملة من المعارف والخبرات والمفاهيم حول طرق التواصل الفعالة وأساليب المراسلات الرسمية.

واكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام، الى اهمية الدورة في اكساب المشاركين مهارات نوعية تمكنهم من التغلب على التحديات ومواصلة مسيرة العطاء وخدمة المجتمع.