نائب وزير الصحة يتفقد سير العمل في مستشفى كرى العام والمستشفى العسكري بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، اليوم، سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها مستشفى كرى العام والمستشفى العسكري بمحافظة مأرب، للمستفيدين من النازحين والمجتمع المضيف، والاحتياجات الملحة لتعزيز دورهما الانساني الطبي والصحي خاصة ان محافظة مأرب بها نحو 136 مخيما وتجمعا للنازحين.



وأستمع الدكتور دحان من مديرعام المستشفى العسكري العميد احمد دهمس، ونائب مدير عام مستشفى كرى العام الدكتور محمد الشرقي والمختصين في الاقسام الى شرح عن سير عمل الاقسام والتحديات التي تواجهها جراء النقص الكبير في عدد الاسرة مقابل المرضى المترددين الذين يحتاجون الى رقود، الى جانب الاحتياجات الملحة والاحتياجات على المدى البعيد من الارتقاء باداء المستشفيين وتطويرهما..

واطلع نائب وزير الصحة على التطورات التي شهدها المستشفيين والتحديثات خلال السنوات الماضية في البنية التحتية والإنشاءات والمباني وكذلك الكوادر الطبية المتخصصة والخدمات الطبية والتشخيصية التي تسعى إدارتا المستشفيين إلى توفيرها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد نائب وزير الصحة بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفيين للمرضى من المجتمع المضيف والنازحين من مختلف محافظات الجمهورية، وفي مقدمتهم جرحى الجيش الوطني والمقاومة وبكفاءة إدارة المستشفيين والعاملين فيهما وتطلعاتهم للتطوير المستمر في مختلف الجوانب والإستفادة من الإمكانات المتاحة والدعم المقدم من السلطة المحلية بالمحافظة وبعض المنظمات الإنسانية.

رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي.