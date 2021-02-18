شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بالجوف من ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، من تحرير مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم كبد ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة .



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً كاسحاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة شرق بير المرازيق، مؤكداً سقوط الكثير من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح خلال المعارك .. مضيفاً أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.

وذكر المركز أن قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة أفشلت خلال الأيام الماضية عدّة هجمات انتحارية شنتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال شرق الحزم، وألحقت بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.