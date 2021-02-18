شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعزيزات من التحالف العربي إلى مأرب لوقف تقدم مليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر في الجيش والحكومة إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أرسل قوات إلى منطقة مأرب وكثف ضرباته الجوية لصد تقدم ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران.



وقال مصدر في الحكومة في مأرب ومصدر عسكري وفقا لرويترز، إن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب، حيث مقر الحكومة، ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال.

وأشار أحد السكان إلى أن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب الخميس، وأن طائرات التحالف الحربية نفذت عدة ضربات جوية، وأن دوي القصف المتبادل في الاشتباكات سُمع من الخطوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومتراً غربي المدينة.

وقال الجيش الوطني في تغريدة على تويتر الخميس، إن الغارات الجوية للتحالف دمرت منصة لإطلاق صواريخ حوثية في المخدرة غربي مدينة مأرب وأربعة صواريخ باليستية.