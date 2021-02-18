أمين محلي عدن يضع حجر أساس لمشروع تركيب محطة تحويلية في منطقة الحسوة بالبريقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، بدر معاون سعيد، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع تركيب محطة تحويلية في منطقة الحسوة بمديرية البريقة، البالغ تكلفتها ثلاثة ملايين دولار.



وأطلع معاون على مكونات المشروع الذي يتضمن تركيب محطة تحويلية بقدرة " 40 " ميجا فولت أمبير مع ملحقاته بحسب مواصفات المؤسسة العامة للكهرباء وذلك بالمساهمة بين كل من المؤسسة وشركتي إنماء العقارية ونخيل عدن، لإستيعاب أحمال المرحلة " 12 " لمشروع إنماء - الحسوة، والمرحلة الثانية لمشروع درة عدن السكني.

وأكد معاون على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية الهامة.. لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين سواء اليمنيين أو من الأشقاء والأصدقاء .

وحضر وضع حجر الأساس، وكيلا وزارة الكهرباء والطاقة، المهندس خليل عبدالملك، والمهندس عبدالحكيم جوده، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس عبدالقادر باصلعه، ورئيس المنطقة الحرة بعدن ، حسن حيد وعدد من المسؤولين .