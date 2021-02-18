وزير النقل يناقش مع محافظ الحديدة النهوض باوضاع قطاع النقل بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، عدد من المواضيع المتعلقة بالنهوض بأوضاع قطاع النقل بالمحافظة.



وتطرق اللقاء، الى الآلية الكفيلة لتعزيز الاداء الخدمي والتنموي لقطاع النقل البري والبحري والجوي ، وما تبذله الوزارة من جهود للنهوض بأوضاع المؤسسات التابعة لها ، وتنمية عوائدها المادية خاصة مايتعلق بميناء الحديدة.

وفي اللقاء، اكد وزير النقل اهتمام الحكومة بتطبيع الاوضاع بالمناطق المحررة في محافظة الحديدة وتحسين المستوى المعيشي وتقديم الخدمات الاساسية لتخفيف معاناة ابناءها بما يتناسب مع طبيعة الأوضاع التي تمر بها الحديدة .. مشيراً الى حرص الوزارة تخصيص جانب من خطة اولوياتها للعام الجاري لتأهيل وتطوير نشاط النقل بالمحافظة والترحيب بأي استثمارات ترغب في إعادة تأهيل وتشغيل ميناء الخوخه وفق القانون رقم(٢٣) لسنة ٢٠١٣م بشأن الموانئ البحرية.

ولفت الدكتور عبدالسلام ، إلى الخطوات والترتيبات الجاري العمل فيها من قبل الوزارة لإعادة تشغيل ميناء المخا كونه سيلعب دورا كبيرا في التخفيف من معاناة الناس سواء في تعز أو الحديدة، ويساهم فف تحسين الوضع الاقتصادي.

من جهته اشاد محافظ الحديدة ، بكافة الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة لانتشال الاوضاع وتطبيع الحياة العامة بالمحافظة ، مؤكداً استعداد السلطة المحلية من تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات الهادفة لتذليل أي صعوبات او عراقيل قد تواجه عمل الوزارة في إطار المحافظة .