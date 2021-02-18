رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وعدد من قادة المحاور والالوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وعدد من قادة المحاور والالوية، لتقييم الأوضاع العسكرية وأداء الوحدات القتالية في اطار المنطقة والجهود الجارية لرفع مستواها وتحسين أوضاع منتسبيها.



وتدارس الاجتماع، التكامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية، والخطوات المنجزة على طريق توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذا لاتفاق الرياض، وكذا المعركة المصيرية لليمن والعرب جميعا في استكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

كما تم مناقشة أوضاع الجبهات القتالية مع مليشيا الحوثي في اطار المنطقة العسكرية الرابعة واحتياجاتها والمقترحات لتوفيرها للمضي قدما في استكمال معركة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي وخاصة في جبهات الضالع ولحج وتعز.

وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء الى القادة وجميع منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره لكل الجهود التي يبذلونها والتطلعات المعقودة عليهم في هذه المرحلة الهامة.. لافتا إلى أن المنطقة العسكرية الرابعة كانت من أوائل المناطق التي تصدت وهزمت انقلاب مليشيات الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا إلى ما تمثله هذه المنطقة من أهمية عسكرية واستراتيجية، والدور المحوري المعول عليها في استكمال معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالتضحيات والبطولات التي يقدمها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني بمختلف الجبهات، لمواجهة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة المناطق والألوية، والتحلي بأعلى مستويات الاستعداد القتالي، حتى هزيمة المشروع الكهنوتي، واستعادة كافة تراب الوطن.. وقال "أن استعادة الوطن تبدأ من بناء جيش قوي، قادر على مواجهة العدو الحوثي ودحره من كافة التراب اليمني، وحفظ الأمن والاستقرار".

واستعرض رئيس الوزراء خطط الحكومة ضمن مشروع برنامجها العام في بناء جيش قوي على أسس مؤسسية ومهنية، وتحييد مؤسستي الجيش والامن عن الصراعات السياسية، ومعالجة أوضاع منتسبيها بما في ذلك انتظام صرف المرتبات وتوفير احتياجات الجبهات حتى الانتصار في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وحفظ الأمن والاستقرار.. مشيرا الى ان أولى أولويات الحكومة هو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

بدورهم عبرت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة المحاور والالوية عن تقديرهم لحرص فخامة الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وقيادة وزارة الدفاع على معالجة أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والتوجهات القائمة لإعادة بنائها على أسس مؤسسية .. مؤكدين ان الجميع سيكونون صفا واحدا في مواجهة الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه.