مناقشة تدخلات منظمة "مسلم هاندز" البريطانية بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع المدير الاقليمي لمنظمة مسلم هاندز البريطانية عبدالرحمن حسين، الوضع الانساني بمأرب والتدخلات الانسانية للمنظمة خلال العام الحالي وفقا للاحتياجات الانسانية في المحافظة التي تظم اكثر من 136 مخيما وتجمعا للنازحين والمهجرين من مختلف المحافظات.



وأوضح المدير الاقليمي للمنظمة اهداف زيارته للمحافظة والتي تستمر عدة ايام، وفي مقدمتها الوقوف على الوضع الانساني والاحتياجات الملحة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة من اجل الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالنازحين والمجتمع المضيف وتخفف من معاناتهم.

واشار الى ان المنظمة ضاعفت من مخصصات تدخلاتها الانسانية في المحافظة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي نظرا للوضع الانساني الذي يعشه النازحون والمجتمع المضيف في هذه المحافظة التي تضم اكبر تجمعات النازحين في اليمن واحتياجاتها في اتساع مستمر، الى جانب توسيع مكتب المنظمة في المحافظة من حيث الانشطة والمشاريع ومن حيث الكوادر العاملة.

واكد ان المنظمة تتجه نحو المشاريع المستدامة وفقا لاحتياجات وتقييمات المجتمع المستهدف والجهات المعنية في السلطة المحلية بما يحقق تخفيف المعاناة للنازحين والاسهام في التنمية المستدامة وفي مقدمتها انشاء مخبز خيري اتوماتيكي لتوزيع 20 الف قرص خبز في اليوم على اسر الايتام ثم المعاقين، ثم الاسر الفقيرة الى جانب مشروعي مياه وصحه في صرواح واضافة ستة فصول دراسية لمدرسة الروضة شمال مدينة مأرب عاصمة المحافظة .