شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: الحوثيون يستهدفون أكثر من مليونى نازح فى مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإعلام ، معمر الإريانى، إن "الحوثيين يستهدفون أكثر من مليونى نازح فى مأرب"، محذرا من كارثة إنسانية وشيكة جراء تصعيد تلك الميليشيات.



ويشن المتمردون المدعومون من إيران منذ أكثر من عام حملة للسيطرة على المدينة تكثّفت فى الأسبوعين الأخيرين.

ويتزامن التصعيد الحوثى مع جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التى تسببت فى أكبر أزمة إنسانية بالعالم، وتزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة رفع تصنيف ميليشيا الحوثى كجماعة إرهابية.