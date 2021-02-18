4 ألاف مصاب استفادوا من مركز الأطراف الصناعية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مدير تشغيل مركز الاطراف الصناعية بتعز الدكتور فتحي القدسي "ان المركز استقبل قرابة 4 الاف حالة شملت تركيب أطراف صناعية وجلسات تأهيل علاجي وقياس اطراف وتعديل تشوه خلقي وعلاج طبيعي وتدريب على أطراف وأطراف تقويمية وحشوات وعكاكيز خلال عام منذ بدء العمل".



وأوضح خلال زيارة وكيل المحافظة عارف جامل للمركز، ان الخطط المستقبلية تتضمن افتتاح مراكز إضافية جديدة في إطار برامج مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة الجرحى في محافظة تعز.

وكان وكيل المحافظة تفقد سير العمل في المركز واطلع على سير العمل في أقسام وإدارات المركز وعملية تركيب الأطراف وتأهيل جرحى الحرب.. مشيدا بدعم السعودية وأعمالها الانسانية والاغاثية بمحافظة تعز وانشائها مركز الاطراف الذي عمل على حل مشكلة الجرحى المبتورين والاسهام بتخفيف معاناتهم وأعباء السفر للخارج.