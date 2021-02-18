اجتماع في عدن يناقش مشاريع وخطط وزارة العدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع لقيادة وزارة العدل اليوم بعدن برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، عدد من المشاريع والخطط واللوائح الادارية في الوزارة.



وتطرق الاجتماع إلى المهام والأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي من قبل وكلاء القطاعات والإدارات التابعة لهم.

وفي الاجتماع، شدد وزير العدل على ضرورة الارتقاء بالعمل بما يخدم المنظومة العدلية وتحسين أداء المحاكم والنيابات من أجل تحقيق العدالة للمتقاضين.