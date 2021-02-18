شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دحر الحوثي من مواقع في المخدرة والطيران يدمّر صواريخ باليستية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، من دحر مليشيات الحوثي الإرهابية من عدّة مواقع في جبهة المخدرة غربي محافظة مارب، خلال معارك حاسمة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لمليشيا الحوثي في المخدرة، ومن ثم شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للمليشيا في منطقة المخدرة، إلى جانب أربعة صواريخ باليستية كانت المليشيا الحوثية تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مارب.