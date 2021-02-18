أحمد عبيد بن دغر يعزي في استشهاد الرائد محمد ثوابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الركن منصور ثوابة قائد المنطقة العسكرية الثالثة، في استشهاد أخيه البطل الرائد محمد عبدالله ثوابة وهو يؤدي واجبه الوطني ويتصدى للمليشيات الحوثي الانقلابية.



وأشاد الدكتور بن دغر في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية، وتضحياته التي قدمها هو ورفاقه في سبيل الدفاع عن الجمهورية والوحدة والحرية وارساء قيم العدالة وهزيمة المشروع الحوثي الانقلابي الإيراني، والتصدي له في محافظة الصمود مأرب والجوف.

وعبر الدكتور بن دغر عن احر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأقارب وذوي الشهيد وزملائه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.