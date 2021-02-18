شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي وزير الداخلية السابق في وفاة أخيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس أحمد الميسري، عزاه فيها بوفاة أخيه عبدالقادر الميسري.
وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الميسري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.