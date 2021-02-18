نائب الرئيس يعزي وزير الداخلية السابق في وفاة أخيه

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الميسري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس أحمد الميسري، عزاه فيها بوفاة أخيه عبدالقادر الميسري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012