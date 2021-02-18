اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة عبدالقادر الميسري

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة عبدالقادر الميسري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس احمد الميسري بوفاة شقيقه عبدالقادر الميسري، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور بن دغر في البرقية، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية، وحبه لعمل الخير وأصلاح ذات البين.

وعبر عن أحر تعازيه وصادق موأساته برحيل الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا