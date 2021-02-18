شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة عبدالقادر الميسري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس احمد الميسري بوفاة شقيقه عبدالقادر الميسري، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة المجتمع.



وأشاد الدكتور بن دغر في البرقية، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية، وحبه لعمل الخير وأصلاح ذات البين.

وعبر عن أحر تعازيه وصادق موأساته برحيل الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.