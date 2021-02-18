شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع واصابة عدد من الحوثيين بنيران الجيش الوطني في جبهة المشجح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم مصرعهم وجرح اخرون، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة المشجح غربي محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، "إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة المشجح، وأوقعوا غالبية العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار وأن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية كبيرة في صفوف المليشيات".

وأشار الى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المشجح، كما دمّر منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيا الإرهابية في "هيلان" كانت تستخدمها لقصف مواقع الجيش ومخيمات النازحين.