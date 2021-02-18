هيئة تنظيم النقل البري تكرم موظفيها المثاليين للعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الموظفين المثاليين في الهيئة وفروعها خلال العام المنصرم 2020.



وفي حفل التكريم، أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة علي محروق، أهمية هذا التكريم الذي يهدف الى رفع معنويات الموظفين وتشجيعهم على الابداع والتميز والمثابرة خصوصا في هذه المرحلة الراهنة التي تستدعي تكثيف الجهود والإرتقاء بالأداء في مختلف فروع وإدارات الهيئة .. منوهاً بالجهود المبذولة في تحسين خدمات الهيئة وإعداد الخطط التطويرية لمشاريعها المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

من جانبهما اشار مديرا عام فرع الهيئة بعدن فارس شعفل وحضرموت عمر بن بريك، إلى أن التكريم يعبر عن النجاح في رفع مستوى أداءه وتوسيع أنشطته وتجويد خدماته خلال العام الماضي .. مؤكدين عزمهم رفع وتيرة الأداء خلال العام الجاري وعدم التوقف عند انجاز محدد.