وكيل وزارة الصحة يناقش آلية العمل المشترك مع منظمة ميدير السويسرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور، جلال باعوضه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن المدير القطري لمنظمة ميدير السويسرية ان فولي، الية العمل والتنسيق المشترك لانشطتهم والمتطلبات القانونية لتسجيل المشاريع الصحية.



وأشار باعوضة إلى اهمية التنسيق الجيد بين الوزارة والمنظمة والاجراءات والمتطلبات القانونية لتسجيل المشاريع الصحية بحسب دليل الاجراءات لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية.

بدورها استعرضت المدير القطري لمنظمة ميدير تدخلات المنظمة في لحج والمشكلات التي واجهت عملهم بسبب تأخر الوثائق الخاصة بتسجيل المشاريع .. مشيرة إلى أن المنظمة ستسعى جاهدة الى ان لا تتكرر مثل هذه الأخطاء خلال الفترة القادمة وانها ستعمل على تعزيز التنسيق بين المنظمة والوزارة بما من شأنه تنفيذ مشاريع تخدم المواطن.