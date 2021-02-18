اللجنة الأمنية بعدن تقر خطتها الجديدة والمتضمنة الحد من نهب الأراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ أحمد لملس، خطتها الأمنية للعام الجديد 2021، والتي تضمنت عدداً من البرامج والاجراءات الأمنية الخاصة بتعزيز الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وأبرزها اتخاذ معالجات ناجعة لحل مشكلة الأراضي المتفاقمة وما يترتب عليها من نتائج.



وشملت الخطة أيضاً، استمرار عملية تجهيز العمليات المشتركة، والاستعانة بخبرات أجنبية في تجهيز منظومة الاتصالات الخاصة بها، وتشديد إجراءات مكافحة المخدرات، وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، ومكافحة البناء العشوائي وحماية المنشآت والممتلكات العامة، ومجابهة كافة الأعمال والظواهر المُخلة بامن واستقرار عدن.

واكد المحافظ على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية ورفع حالة الجاهزية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد .. لافتاً إلى أن عدن لازالت تُعاني من بعض الاختلالات الأمنية، والتجاوزات، والعمل المنظم لنهب أراضي الدولة واختلاق الفوضى، والتي ترسم جميعها صورة سلبية عن عدن أمام العالم.

وشدد على ضرورة أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية لمكافحة هذه الأعمال، وإدراك خطورة ما يحدث وما يحاك ضد عدن ومجابهته بالعمل الجاد والصادق في أداء المهام العملية اليومية.