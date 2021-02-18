الاصبحي يلتقي مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن في الرباط عزالدين الاصبحي، مع مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، اليوم، التعاون بين البلدين في مجالات التعليم وتعزيز مسار التعاون في تفعيل أنشطة البحث العلمي والتعليم العالي.



وثمن الاصبحي، دعم المغرب لليمن وللمبتعثين الدارسين القادمين من اليمن، مشيرا الى ان هناك نخبة هامة في مختلف مفاصل المؤسسات اليمنية المختلفة، هم من خريجي الجامعات المغربية.

فيما اكد الدكتور محمد مثقال دعم المغرب لليمن، في هذه المجالات ورفدها بالقدرات المختلفة وكذلك تسهيل عملية الإيفاد وتقديم العون اللازم للمبتعثين اليمنيين في المغرب، معتبرا ان هذا التعاون يعزز من التعاون والعلاقات الأخوية بين البلدين.