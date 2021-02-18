توزيع ناموسيات مشبعة بالمبيد بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في مدينة سيئون اليوم، حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد في مديريات وادي حضرموت، بتمويل الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والسل والإيدز عبر منظمة الهجرة الدولية .



واكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، خلال التدشين، على ضرورة إيصال الناموسيات إلى المستفيدين في مختلف المناطق، وأهمية توعية المواطنين بالأساليب الصحيحة لاستخدامها ودعم جهود البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والتعاون مع فرق التوزيع الميدانية .

وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة ومدير محور حضرموت الدكتور ياسر باهشم ان الحملة تستهدف على مدى ستة أيام، توزيع 234 ألف و794 ناموسية على 469 ألف و 588 نسمة بمديريات ( سيئون وتريم و وشبام والقطن وساه والسوم ووادي العين ورخية وحريضة وعمد ) بوادي حضرموت.