الارياني يزور الفنانة هدى حسن ويشيد بدورها في إثراء المكتبة الفنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، الفنانة القديرة هدى حسن في منزلها بمنطقة التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.



وعبر الوزير عن تطلعه لعودة الفنانة هدى حسن وكافة الفنانين والمبدعين لممارسة دورهم الفني التنويري وانتاج أعمال مسرحية ودرامية تخدم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب.

وأشاد الوزير بالدور الفني والرسالة الهادفة التي قدمتها الفنانة والتي تعد من جيل الرواد في الفنون التمثيلية على مستوى اليمن حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وفي التلفزيون وكذا في السينما.

ووجه الارياني الوزارة بالاهتمام بالفنانين الذين تركوا بصماتهم خلال العقود الماضية وتقديم الرعاية لهم وتلمس احتياجاتهم، مشيرا الى أن الوزارة بصدد الإعداد لتكريم جيل الرواد تقديرا للدور الفني الهادف الذي قدموه للمجتمع.

من جهتها عبرت الفنانة هدى حسن عن سعادتها الغامرة بزيارة الوزير واهتمامه ورعايته وأن هذه الزيارة محل تقديرها واسرتها وأشعرتها باهتمام الحكومة، مؤكدة على استعدادها للعودة للعمل في ظل الدولة وجعل خبرتها وتجربتها في متناول الوسط الفني والثقافي.

وبدأت الفنانة هدى حسن مشوارها الفني في السبعينيات حيث عملت مع المخرج والممثل عمر مكرم وقدمها للتلفزيون عبر برنامج (مشكلة وحل) مع الفنانة ذكری أحمد علي في السبعينات، بعدها عملت مع المسرحي الشهيد محمد صالح الشاعر وكان أول عمل مسرحي لها مع نزلاء السجن في المنصورة وقدمت مسرحية (عودة إلى الطريق) من تاليف محمد سعيد مقبل وإخراج محمد صالح الشاعر ثم توالت أعمالها المسرحية، ومن أبرز مسرحياتها: الكوت، معك نازل، سيدتي الجميلة، بشرى سارا، همسة وعيالها الخمسة، ويموتون غرباء، وفي التلفزيون قدمت أعمالا عديدة منها: فرصة أخيرة، أبواب مغلقة، أصحاب، حافة الأنس وطريق المدينة، كما شاركت في فيلم 10 أيام قبل الزفة الذي حقق نجاحا كبيرا في اليمن وشارك في عدد من المهرجانات العربية والعالمية.