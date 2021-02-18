وضع حجر أساس لمشروع تركيب محطة تحويلية في البريقة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

وضع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن ، بدر معاون سعيد ، الخميس ، حجر الأساس لمشروع تركيب محطة تحويلية في منطقة الحسوة بمديرية البريقة ، البالغ تكلفتها ثلاثة ملايين دولار.



ويتضمن المشروع ، تركيب محطة تحويلية بقدرة " 40 " ميجا فولت أمبير ، بالمساهمة بين كل من المؤسسة العامة للكهرباء وشركة إنماء العقارية وشركة نخيل عدن ، لإستيعاب أحمال المرحلة " 12 " لمشروع إنماء - الحسوة ، والمرحلة الثانية لمشروع درة عدن السكني.

وعقب وضع حجر الأساس ، أطلع أمين محلي عدن ، بدر معاون ، وبمعية وكيلا وزارة الكهرباء والطاقة ، المهندس خليل عبدالملك ، والمهندس عبدالحكيم جوده ، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ، المهندس عبدالقادر باصلعه ، ورئيس المنطقة الحرة بعدن ، حسن حيد ، موقع تنفيذ المشروع ، وأستمع من مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن ، مجيب الشعبي ، إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع ، والذي يتضمن تركيب محولين كهربائين قوة كل واحد منهما " 20 " ميجا فولت أمبير ، بالإضافة إلى تركيب لوحة مفاتيح " 11 " كيلو فولت متكامل مع ملحقاته بحسب مواصفات المؤسسة العامة للكهرباء ، بما يستوعب أحمال المحول ، بالإضافة إلى تخفيف الإختناقات على محطتي إنماء والشعب التحويليتين ، مشيراً إلى إن فترة تنفيذ المشروع بحسب العقد المبرم " 8 " أشهر.

وعبر أمين عام المجلس المحلي بعدن ، بدر معاون ، عن سروره البالغة من تنفيذ هذا المشروع الخدمي الهام ، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ أحمد حامد لملس ، على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين سواء اليمنيين أو من الأشقاء والأصدقاء.

حضر وضع حجر الأساس للمشروع ، مدير المنطقة الثالثة للكهرباء ، المهندس مفيد ماطر ، ومدير عام شركة إنماء العقارية ، مبارك الهمامي ، والقائم بأعمال مدير عام شركة نخيل عدن اليمنية السعودية ، علي بن سويدان ، ومدير العلاقات العامة بفرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن ، عمرو جلال ناشر ، ومدير الدراسات بالمنطقة الثالثة للكهرباء ، المهندسة نجاة عبدالواسع ، ونائب مدير الشؤون القانونية بالمنطقة الثالثة للكهرباء ، نواف نجيب ، ومدير الدائرة الهندسية بشركة إنماء العقارية ، المهندس عادل راوح.

الجدير ذكره ، بأن شركتي إنماء العقارية ، ونخيل عدن اليمنية السعودية تنفذان مشاريع سكنية ، والتي تعد من أضخم المشاريع السكنية في المنطقة الحرة بعدن.