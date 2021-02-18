مركز حقوقي يوثق ما يزيد عن 200 حالة انتهاك للحوثيين في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

وثق مركز حقوقي محلي 259 انتهاكاً للمليشيات الحوثية الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بحق المواطنين خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في عزلة الحيمة بمديرية التعزية شمالي شرق مدينة تعز وسط البلاد.



وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره المعنون بـ(الحيمة هولوكست اليمن)، إنه وثق مقتل 34 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأتان، وإصابة 44 مدنياً، من بينهم 12 طفلاً و12 امرأة.

كما وثق مركز المعلومات اختطاف مليشيات الحوثي 115 مدنياً من أبناء عزلة الحيمة، بينهم 10 أطفال، و3 نساء من المهمشين، و7 تربويين، ودكتور صيدلاني، وتحويل مدرسة إلى معتقل جماعي.

بالإضافة إلى ذلك، وثق فريق مركز المعلومات 61 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة، أبرزها تدمير 9 منازل بصورة كلية، و 22 منزلا بشكل جزئي، من بينها، تفجير 6 منازل، وإحراق منازل أخرى في عزلة الحيمة