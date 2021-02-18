الكثيري يوكد على أهمية الارتقاء بكافة اقسام الإدارات بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 - سيئون

أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على أهمية الارتقاء بعمل كافة أقسام مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي الصحراء و الارتقاء بعملها و تنفيذ المشاريع الإستثمارية لتعزيز حجم إيرادات الوقف للإستفادة منها في خدمة مصالح الوقف المختلفة .



و قدم الوكيل الكثيري تهانيه للأخ محمد بلفاس لتكليفه مديراً عاماً لمكتب الوزارة بالوادي و الصحراء ، موكداً وقوف السلطة المحلية مع المكتب في توجهاته و خططه المستقبلية ، مشدداً على الإهتمام بوضع خطط تعمل على تطوير واقع المكتب بصورة عامة ، و إيقاف أي استغلال للوقف أو عدم تحقيق الاستفادة منه ، موكداً على أهمية العمل على جمع الكلمة و نبذ الاختلاف و إقامة ما يعمل على ذلك من أنشطة و فعاليات .

بدوره قدم مدير عام مكتب وزارة الأوقاف و الارشاد بالوادي و الصحراء محمد فؤاد بلفاس شكره لقيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء على ثقتهم ، موكدا حرص الإدارة على تنفيذ جملة من الإجراءات و اعداد خطط تطويرية تعمل على الارتقاء بأداء المكتب بصورة شاملة .