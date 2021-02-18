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الكثيري يوكد على أهمية الارتقاء بكافة اقسام الإدارات بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 - سيئون

أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على أهمية الارتقاء بعمل كافة أقسام مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي الصحراء و الارتقاء بعملها و تنفيذ المشاريع الإستثمارية لتعزيز حجم إيرادات الوقف للإستفادة منها في خدمة مصالح الوقف المختلفة .

 

و قدم الوكيل الكثيري تهانيه للأخ محمد بلفاس لتكليفه مديراً عاماً لمكتب الوزارة بالوادي و الصحراء ، موكداً وقوف السلطة المحلية مع المكتب في توجهاته و خططه المستقبلية ، مشدداً على الإهتمام بوضع خطط تعمل على تطوير واقع المكتب بصورة عامة ، و إيقاف أي استغلال للوقف أو عدم تحقيق الاستفادة منه ، موكداً على أهمية العمل على جمع الكلمة و نبذ الاختلاف و إقامة ما يعمل على ذلك من أنشطة و فعاليات .

 

بدوره قدم مدير عام مكتب وزارة الأوقاف و الارشاد بالوادي و الصحراء محمد فؤاد بلفاس شكره لقيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء على ثقتهم ، موكدا حرص الإدارة على تنفيذ جملة من الإجراءات و اعداد خطط تطويرية تعمل على الارتقاء بأداء المكتب بصورة شاملة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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