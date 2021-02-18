شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رينالدي: نعد خطط لدعم اليمن على المدى القصير والمتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت نائب مدير ادارة الشرق الأوسط واَسيا للتعاون الدولي في الاتحاد الاوروبي، ساره رينالدي "ان الاتحاد بصدد وضع خطط للأجل القصير والمتوسط لدعم الاقتصاد اليمني".



وخلال لقائها اليوم مع رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوربي محمد طه مصطفى، اكدت التزام الاتحاد بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى نجاح زيارة سفير الاتحاد الأوربي وزملائه سفراء بعض الدول الأوربية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية واللقاءات التي جرت مع رئيس الوزراء وعدد من اعضاء الحكومة.

وكان اللقاء بحث مجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوربي، وأهمية تعزيز الدعم الذي يقدمه الاتحاد لليمن خاصة بعد تشكيل الحكومة، وضرورة المساعدة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وبرامج التنمية ودعم البنك المركزي.