وزير الخارجية يناقش مع سفير جيبوتي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم مع السفير الجيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في الرياض ضياء بامخرمة، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض بن مبارك مستجدات الأوضاع في اليمن بما فيها حادثة استهداف الحكومة عند وصولها إلى مطار عدن الدولي، من قبل مليشيات الحوثي الارهابية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في حادثة إرهابية أدانها العالم اجمع.

كما تطرق إلى التطورات السياسية في أعقاب اتفاق الرياض والترتيبات الجارية لتطبيع الأوضاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيدا بالمواقف الجيبوتية الثابتة والداعمة للحكومة الشرعية، وبالتسهيلات التي تقدمها للمواطنين اليمنيين الزائرين والمقيمين.

وأشار وزير الخارجية إلى التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، والى أنشطتها الإجرامية المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي، التي تأتي في إطار سعيها لإفشال كافة الجهود الداعية للسلام والهادفة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، في تماهي واضح وتبعية مطلقة مع الأجندة الإيرانية المشبوهة في المنطقة.

من جانبه أكد السفير الجيبوتي موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية وجهودها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.