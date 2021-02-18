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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش آلية زيادة تحصيل الموارد المالية بتريم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
الخليج 365 - تريم
ناقش اجتماع بسيئون، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، سبل زيادة حجم الموارد المالية بمديرية تريم.
وتناول الاجتماع الذي ضم الوكيل المساعد عبد الهادي التميمي، الدور الرقابي والإشرافي للهيئة الإدارية لمحلي المديرية، لتنمية تحصيل الموارد المالية بالمديرية وحث الأجهزة التنفيذية المعنية بمضاعفة جهودها لزيادة حجم الموارد المالية.
وأكد الكثيري على ان زيادة حجم الموارد المالية القانونية، تمثل اولوية للوحدات الإدارية في الوادي والصحراء في ظل ازدياد الحركة التجارية والاستثمارية في المديريات.