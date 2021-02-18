اجتماع يناقش آلية زيادة تحصيل الموارد المالية بتريم

وأكد الكثيري على ان زيادة حجم الموارد المالية القانونية، تمثل اولوية للوحدات الإدارية في الوادي والصحراء في ظل ازدياد الحركة التجارية والاستثمارية في المديريات.

محمد يوسف

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