مشروع نظافة غيل باوزير يكرم عددا من الأمهات بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

كرم مشروع نظافة مديرية غيل باوزير صباح اليوم الخميس، عدد النماذج المشرقة من من الأمهات الفاضلات وذلك لدورهن في نظافة المديرية ولما يقمن به من أعمال جليلة يومية تمثلت في التنظيف اليومي بجانب بيوتهن والأحياء اللاتي يسكن بها.



حيث توجه غسان محمد بن دحمان مدير مشروع نظافة مديرية غيل باوزير بالشكر الجزيل للأمهات الفاضلات على دورهن البارز والرائع في الحفاظ على نظافة شوارع وأحياء المديرية.

مؤكدا بدوره بأن الأم هي المعلمة والموجهة داخل البيت والتي تزرع السلوك الإيجابي في أبناءها وبناتها وكيفية الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة البيوت والشوارع المحيطة والأحياء القاطنين بها وما سينالونه من أجر عظيم لقاء الإهتمام بالنظافة كما حثنا ديننا الحنيف.

بدورهن توجهن الأمهات الفاضلات بالشكر الجزيل لإدارة المشروع لهذه الخطوة في تكريمهن ضمن فعاليات أسبوع النظافة والبيئة حيث عبرن عن ارتياحهم واستحسانهن لتقديرهم من جهة رسمية.

ويأتي هذا التكريم ضمن الرؤية المستقبلية والمشرقة التي يعمل بها المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس/ فهمي عبدالهادي بن شبراق من أجل شراكة مجتمعية فاعلة لبيئة نظيفة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت