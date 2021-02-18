بدء أعمال تسوية وردم أرضية ملعب نادي حوف بالمهرة

بدأت الأعمال في تسوية وردم أرضية ملعب نادي حوف لكرة القدم ، بدعم وتمويل من السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر خلال لقائه بإدارة النادي للاطلاع على أوضاعه والصعوبات التي تواجهه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012