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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال تسوية وردم أرضية ملعب نادي حوف بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
الخليج 365 - المهرة
بدأت الأعمال في تسوية وردم أرضية ملعب نادي حوف لكرة القدم ، بدعم وتمويل من السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر خلال لقائه بإدارة النادي للاطلاع على أوضاعه والصعوبات التي تواجهه.
وأشادت إدارة النادي بالدعم والاهتمام الذي يقدمه الأخ المحافظ للقطاع الرياضي والشبابي ودعم الأندية الرياضية بالمحافظة.
ويأتي تنفيذ هذه المشروع ضمن جهود السلطة المحلية وخطة دعم مشاريع البنى التحتية للملاعب والأندية من خلال تأهيل المنشآت الرياضية وتفعيل الألعاب الرياضية.
فيما عبر شباب النادي عن سعادتهم لهذه الخطوة وتقديرهم لجهود السلطة بالمحافظة والمديرية وألاتحاد العام لكرة القدم وأهتمامهم بالشأن الرياضي