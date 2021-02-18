العبودي يطلع على احتياجات مديرية سيحوت من المشاريع الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، اليوم، الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وبعض المكاتب الخدمية بمديرية سيحوت، للاطلاع على أوضاع واحتياجات المديرية من المشاريع التنموية لإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجديد 2021م.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية تشكيل لجان فنية لتصفية المشاريع المتعثرة، وسبل إعداد دراسات في الأعمال الإنشائية في المشاريع قيد التنفيذ وتكليف مقاولين لتنفيذها.

واطّلع الوكيل العبودي على جملة من احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية الجديدة والمقترحة في موازنة العام الحالي 2021م، وكذا المشاريع المتعثرة في قطاعات التربية والتعليم والأشغال العامة والشباب والرياضة.

وأكد الوكيل الفني أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر ستعمل على تحسين الخدمات الأساسية في شتى القطاعات الخدمية بمديريات المحافظة، وتوفير الاحتياجات الضرورية وتنفيذ المشاريع وفق الإمكانيات المتاحة.

من جانبة ثمّن القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، جهود السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، وما تقدمه من دعم في شتى المجالات الخدمية بالمديرية.