شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة المهرة يترأس الاجتماع الأول للجنة معالجة الإشكاليات في المخططات العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، المهندس سالم محمد العبودي، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الفنية لمعالجة الإشكاليات الحاصلة في المخططات العشوائية التي وجه بتشكيلها محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر في وقت سابق بهذا الشأن.



وناقشت اللجنة المكونة من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومختصين فنيين، المقترحات والحلول وكيفية وضع آلية لتنظيم عمل للجنة بما يمكنها من تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب.