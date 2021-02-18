تنفيذية انتقالي غيل باوزير تعقد  لقاء تشاوريا مع مجلس إدارة جمعية الزراعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي لمديرية غيل باوزير، صباح اليوم، لقاء تشاوريا مشتركا مع مجلس إدارة جمعية غيل باوزير التعاونية الزراعية.



وفي اللقاء اكد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس محسن أحمد حيتر على أن القطاع الزراعي بالمديرية وقواها المنتجة والمتمثل في الفلاحين الفقراء يأتي ضمن أولويات واهتمامات المجلس الانتقالي بالمديرية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي كخطوة استباقية لإعادة هيكلة القطاع الزراعي في المديرية وتحسين الحالة المعيشية للمزارعين وفقا للمتاح.

من جهته ثمن أحمد سالم بن سلوم رئيس جمعية تعاونية غيل باوزير الزراعية جهود المجلس في ما يخص تحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين، مؤكدا استعداد الجمعية في تنسيق الجهود المشتركة مستقبلا مع المجلس.

هذا وناقش اللقاء ثلاثة محاور أهمها الأوضاع الزراعية ومقومات وامكانات القوى المنتجة لتخطي حالة الركود والانكماش وكدا مناقشة وسائل الحماية للمزروعات والرقعة الزراعية من التآكل.

واثري اللقاء بالعديد من المداخلات التي لامست واقع الحال.

وخرج اللقاء بالعديد من القرارات والتوصيات وفي مقدمتها تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات اللقاء