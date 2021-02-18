المليشيا تقصف مناطق سكنية في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تعرضت الأحياء السكنية بمدينة حيس جنوبي الحديدة غرب اليمن، الخميس 18 فبراير /شباط 2021، لاستهداف حوثي عشوائي.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات منذ ساعات الصباح الأولى قصفت أحياء سكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 صوب أطراف مدينة حيس.

وأضافت، إن قصف المليشيات الحوثية المتكرر بالأسلحة المختلفة أثار الرعب في صفوف المدنيين، وتسبب بحالة من الفزع والهلع لا سيما كبار السن والنساء والأطفال.