شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن بعد ساعات من اغتيال جندي في قطن حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 ـ حضرموت

أصيب مواطن، في وقت متأخر منمساء الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2021، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مديرية القطن بمحافظة حضرموت، بعد ساعات من اغتيال جندي.



وأوضحت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على المواطن (ص. م. س) في مفرق هينين مديرية القطن وتم إسعافه للمستشفى وحالته وصفت بالمتوسطة.

ويأتي هذا بعد ساعات من اغتيال جندي من قوات المنطقة الأولى، مغرب اليوم، في مديرية القطن، برصاص مسلحين في سوق القطن ويدعى (ن . ع . ج)