اخبار الخليج / اخبار اليمن

إصابة مواطن بعد ساعات من اغتيال جندي في قطن حضرموت

0 نشر
اليمن العربي ـ حضرموت 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن بعد ساعات من اغتيال جندي في قطن حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 ـ حضرموت

أصيب مواطن، في وقت متأخر منمساء الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2021، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مديرية القطن بمحافظة حضرموت، بعد ساعات من اغتيال جندي.

 

وأوضحت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على المواطن (ص. م. س) في مفرق هينين مديرية القطن وتم إسعافه للمستشفى وحالته وصفت بالمتوسطة.

 

ويأتي هذا بعد ساعات من اغتيال جندي من قوات المنطقة الأولى، مغرب اليوم، في مديرية القطن، برصاص مسلحين في سوق القطن ويدعى (ن . ع . ج)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا