شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر 9 آليات لمليشيا الحوثي غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قالت مصادر ميدانية في محافظة مأرب، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعاً حوثياً في صرواح غرب المحافظة.



وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لعدد من الآليات الحوثية بالقرب من معسكر كوفل بصرواح.

ولفتت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف دمرت 9 آليات حوثية كان على متنها عشرات العناصر المسلحة الإرهابية.

وذكرت المصادر، أن القصف خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية