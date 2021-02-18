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إصابة طفلين بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثية في مأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أصيب طفلان، الخميس 18 فبراير 2021م، بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيا الحوثية الإرهابية، جنوبي محافظة مأرب، (شمالي شرق اليمن).

 

وذكرت مصادر محلية، أن طفلين اصيبا بجروح إثر انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات بمنطقة نجد المجمعة، جنوب المحافظة.

 

ولفتت المصادر أن اللغم انفجر بالطفلين أثناء ما كانا يقومان برعي المواشي في المنطقة.

 

وطبقا للمصادر فإن الطفل "أحمد علي علي اللذع" (10 أعوام) أصيب بجروح خطيرة، والطفل "أنيس أحمد محمد التام"، أصيب بجروح متوسطة

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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