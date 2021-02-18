شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد طفل برصاص قناص حوثي في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365 ـ تعز

استشهد طفل برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في احد احياء مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مركز تعز الحقوقي، إن الطفل "حسام طلال حسان حسين"، (14 عامًا)، قتل برصاصة قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة التحرير، بشارع الأربعين، شمال شرق مدينة تعز.

وبين أن الطفل "حسام حسين"، أصيب بطلقة القناص الحوثي بالرأس؛ ليفارق على إثرها الحياة على الفور".

وتتعمد المليشيات الحوثية بشكل شبه يومي استهداف المارة من المدنيين خصوصا الأطفال والنساء في أحياء وحارات مدينة تعز