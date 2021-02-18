وزارة الدفاع الأميركية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء أن هذه الاعتداءات "تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة".

محمد يوسف

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