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وزارة الدفاع الأميركية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

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أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.

 

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء أن هذه الاعتداءات "تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة".

 

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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