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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الدفاع الأميركية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.
وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء أن هذه الاعتداءات "تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة".
كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها