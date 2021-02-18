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التحالف يعلن اعتراض وتدمير "مسيرة" حوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت دفاعات التحالف العربي بقيادة السعودية، في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

 

وأكد التحالف أن محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب من قبل الحوثيين.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي: "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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