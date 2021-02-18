شكرا لبحثكم عن خبر شباب يساقون إلى محارق الجشع على السلطة و نفط مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال عبدالله الحضرمي، رئيس تحرير صحيفة اليمن اليوم، أن مشهد الجثث المتناثرة في صحاري مارب صورة تجرح القلب وتملأه بالحسرات والندوب .

فيما تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، المتحالفة مع إيران، الهجوم على مدينة مأرب ، مما يقوض فرصة التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات.

وتساءل الحضرمي في تغريده بـ"تويتر" إلى متى يتم هذا العبث بالدم والأرواح ، ولماذا كل هذا الاسترخاص؟ ومن أجل ماذا ؟

مؤكدا أن لا شيئ يشبع الجوع المزمن لجماعة الحوثيين الانقلابية، إذ تلقي بالشباب في ريعان الزهور في محارق الجشع على السلطة وشهية الاستيلاء على نفط مارب .